Sul circuito di Le Mans si svolge il quinto appuntamento della stagione MotoGp, con le prove ufficiali dominate da Zarco, che guida la classifica dei tempi. Tuttavia, le condizioni meteo sono incerte, poiché la pioggia potrebbe influenzare le qualifiche, lo sprint e la gara. Gli orari delle sessioni sono stati comunicati e la trasmissione sarà disponibile in diretta televisiva. La gara promette di essere aperta a vari scenari a causa delle previsioni meteorologiche.

Il Gran premio di Francia sul Bugatti Circuit di Le Mans è il quinto appuntamento della MotoGp 2026. Dopo Jerez, l’ Aprilia è ancora davanti a tutti, sia nella classifica costruttori che nel mondiale piloti: Marco Bezzecchi, tre vittorie e un secondo posto nelle gare lunghe, guida con 11 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin. Le altre, Ducati in primis, sono chiamate a inseguire, ma a Le Mans c’è un fattore che potrebbe rimescolare ogni ragionamento: la pioggia, attesa proprio per il weekend del 9 e 10 maggio. Il padrone di casa Johann Zarco su Honda Lcr ha firmato il miglior tempo nelle prequalifiche. Alle sue spalle una pattuglia di Ducati: Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia e Alex Marquez.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp Francia: Zarco davanti nelle prove, ma Le Mans l’incognita è la pioggia | Orari e dove vedere in tv qualifiche, Sprint e gara

Notizie correlate

Moto GP Francia, gli orari di qualifiche, sprint e gara al GP Le Mans il 9 e 10 maggio: dove vederle in tvOggi venerdì 8 maggio si parte con le prove libere alle 10:45 e le pre-qualifiche alle 15 del GP di Francia della MotoGP 2026.

Leggi anche: MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: MotoGP Francia 2026: Johann Zarco vola a Le Mans, Honda in testa nelle pre-qualifiche; GP Francia, Zarco: Non spero nella pioggia, ma sono pronto a cogliere l'occasione; Dal doppio podio francese del 2021 alla vittoria di Zarco: uno sguardo agli ultimi cinque GP di Francia della MotoGP.; PREVIEW: il Mondiale si riaccende a Le Mans.

LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in top-10. Marc Marquez in Q1!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.06 Super Zarco, dunque, in ... oasport.it

Zarco firma il miglior tempo del venerdì davanti a Di Giannantonio. Bezzecchi e Bagnaia centrano il Q2, mentre Marc Marquez resta escluso dalla top10Zarco firma il miglior tempo del venerdì davanti a Di Giannantonio. Bezzecchi e Bagnaia centrano il Q2, mentre Marc Marquez resta escluso dalla top10 ... motorbox.com

MotoGP, GP Francia: Marini davanti a tutti nelle FP1 di Le Mans x.com

https://www.oasport.it/2026/05/motogp-prima-sessione-interlocutoria-a-le-mans-marini-fa-sognare-la-honda-lontani-marquez-e-bezzecchi/ Luca Marini chiude al comando la FP1 del GP di Francia. A Le Mans i piloti non pensano troppo al cronometro ma chi i - facebook.com facebook