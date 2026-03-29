MotoGp Austin risorgono Bagnaia e Martin | favoriti e strategie

Al circuito di Austin, nel terzo appuntamento del motomondiale, si sono riaccesi i discorsi sui favoriti, con Bagnaia e Martin che hanno mostrato segnali di ripresa. La gara ha visto alcuni piloti risalire la classifica, mentre altri hanno affrontato difficoltà. La pista statunitense continua a essere teatro di strategie e cambi di passo tra i principali protagonisti del campionato.

Austin, 28 marzo 2026 – The Revenant. Un titolo adatto a quello che è successo, fino a qui, al COTA di Austin, sede del terzo weekend del motomondiale. Jorge Martin si è imposto in Sprint Race davanti a Pecco Bagnaia, due piloti che hanno vissuto un 2025 difficile, difficilissimo, e che oggi potrebbero essere tornati in auge dall’alto del loro talento. Una specie di rinascita. Fino a qui è stato un fine settimana quasi indecifrabile tra cadute e risalite. Il dominatore del COTA Marc Marquez non ha trovato il ritmo che cercava e in Sprint Race è caduto, trascinando a terra anche Fabio Di Giannantonio, l’autore della pole, mentre Marco Bezzecchi ha cestinato il secondo posto con una scivolata, lasciando anche la vetta del mondiale al suo compagno di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp Austin, risorgono Bagnaia e Martin: favoriti e strategie Articoli correlati MotoGP Austin, Martin vince la Sprint: Bagnaia secondo, caduta per BezzecchiColpo di scena nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe: a vincere è Jorge Martin, che conquista il primo successo stagionale superando... Leggi anche: MotoGP, Sprint Austin: Martin batte Bagnaia all’ultimo giro. Due cadute pesanti Tutti gli aggiornamenti su MotoGp Austin MotoGP | GP Austin Sprint Race, vince Martin, Bagnaia e Bastianini a podio: gli highlights [VIDEO]Highlights Sprint Race GP Stati Uniti - Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti. A vincere Jorge Martin (Aprilia Factor ... motograndprix.motorionline.com MotoGP Austin, Sprint: Martín beffa Bagnaia all'ultimo giro. Bezzecchi e Marquez a terraAl COTA lo spagnolo dell'Aprilia sfrutta la scelta della media al posteriore e sorpassa Pecco nelle ultime curve. Bezzecchi butta via il podio, Marquez stende Di Giannantonio ... insella.it