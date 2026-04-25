MotoGP Spagna Marc Marquez vince la Sprint sotto la pioggia Secondo Bagnaia Cade Bezzecchi

In una giornata segnata dalla pioggia a Jerez, la Sprint Race di MotoGP si è conclusa con la vittoria di un pilota spagnolo. Al secondo posto si è classificato un altro pilota italiano, mentre un altro concorrente è caduto durante la corsa. La gara è stata caratterizzata da condizioni di asfalto bagnato e da un andamento molto movimentato lungo tutto il circuito.

Jerez (Spagna), 25 aprile 2026 – Marc Marquez è uscito vincitore dalla caotica e piovosa Sprint Race di Jerez. Lo spagnolo conferma la pole position ottenuta in qualifica nella sua Spagna, al termine di una corsa breve molto confusionaria. La partenza asciutta illude tutti, poiché la pioggia comincia a cadere copiosa dopo la metà dei giri previsti. Tante le cadute, compresa quella del 93 sulla Ducati, il quale riesce comunque a trionfare davanti a Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Quarto posto per Di Giannantonio. Le qualifiche del mattino. Ci sono voluti ben 245 giorni, ma Marc Marquez ha conquistato nuovamente la pole position, la numero 75 in MotoGP.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGP Spagna, Marc Marquez vince la Sprint sotto la pioggia. Secondo Bagnaia. Cade Bezzecchi Notizie correlate Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia(Adnkronos) – Marc Marquez torna dopo 245 giorni e vince la gara Sprint del Gp di Spagna di MotoGp a Jarez de la Frontera davanti al compagno di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MotoGP Jerez, Classifica Prove: super Alex Marquez! Bez 3° tra Diggia e Marc; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP Jerez, Marc Marquez non si sente da podio: Ecco il mio problema maggiore; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez. MotoGP, qualifiche Gran Premio di Spagna: Marc Marquez conquista la pole position, Bezzecchi quartoLo spagnolo della Ducati gira in 1'48087 davanti alla Honda di Zarco (+0140) e la Ducati VR46 dell'azzurro Di Giannantonio. Quarta piazza per il leader del mondiale su Aprilia ... corrieredellosport.it MotoGP: Spagna, Marc Marquez vince la SprintMarc Marquez vince la gara Sprint del Gran Premio di Spagna di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto il compagno di scuderia Pecco Bagnaia. Terzo Franco Morbidelli con la Ducati VR46 ... ansa.it MotoGP: Spagna, Marc Marquez vince la Sprint. Precede Bagnaia e Morbidelli. Tre Ducati sul podio. Fuori Bezzecchi #ANSA - facebook.com facebook MotoGp, Spagna: Marc Marquez in pole. Bezzechi partirà in seconda fila x.com