GP Francia Martin vince la sprint | Bagnaia secondo prima di Bezzecchi Cade Marquez

Nella gara Sprint del GP di Francia, Jorge Martin si è imposto, arrivando primo. Dietro di lui, Pecco Bagnaia ha concluso in seconda posizione, mentre Marco Bezzecchi ha completato il podio in terza. Durante la corsa, Marquez è caduto, uscendo dalla competizione. La gara si è svolta su un tracciato che ha visto protagonisti diversi piloti e qualche incidente.

Lo specialista ha avuto la meglio anche in Francia: Jorge Martin ha vinto la gara Sprint, secondo posto per Bagnaia, terzo per Bezzecchi Il re della gara sprint non si smentisce. Jorge Martin è arrivato davanti a tutti e ha confermato di essere probabilmente il più bravo il sabato. Alla guida dell’Aprilia, lo spagnolo ha dominato la prova veloce del GP di Francia, centrando la diciottesima vittoria in questa gara e scavalcando definitivamente Marc Marquez in questa speciale classifica. Partito ottavo, Martin ha mostrato abilità e coraggio alla prima curva, superando la pole position di Bagnaia e gestendo una fuga tattica. Pecco ha chiuso secondo, mentre il compagno di squadra Bezzecchi terzo.🔗 Leggi su Sportface.it

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