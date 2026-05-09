Le qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP si svolgeranno questa mattina alle 10:50 e definiranno la posizione di partenza per la Sprint di oggi alle 15:00 e per la gara di domenica alle 14:00. La giornata a Le Mans è caratterizzata da temi che coinvolgono Honda, Aprilia, Marquez e Di Giannantonio, mentre le condizioni meteo sono imprecise, con la possibilità di pioggia.

Le qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP cominceranno alle 10:50 odierne e serviranno a determinare la griglia di partenza sia della Sprint del pomeriggio ( 15:00 ) che del GP di domenica ( 14:00 ). Regna l’incertezza a Le Mans, dove ieri nelle pre-qualifiche ha sorprendentemente svettato Johann Zarco con la sua Honda del Team LCR. Attenzione perché, forse, la RC213V non è un bluff al Bugatti Circuit, poiché Joan Mir ha a sua volta ottenuto una performance di spessore. Insomma, il venerdì ha visto una Honda protagonista, ma è tra oggi e domani che verranno scoperte le carte. In particolare, viene da chiedersi quali saranno i rapporti di forza tra Ducati e Aprilia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, il sabato di Le Mans ricco di temi, da Honda ad Aprilia, passando per Marquez e Di Giannantonio. E la pioggia è in agguato

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