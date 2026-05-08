A Le Mans si corre la gara di MotoGP sotto la pioggia, con condizioni di grip limitato che complicano la gestione delle moto. Sono stati introdotti nuovi aggiornamenti tecnici sia per i modelli Aprilia che per quelli Ducati, che potrebbero influenzare le prestazioni in pista. La sfida principale riguarda chi saprà adattarsi meglio alle mutate condizioni meteorologiche e sfruttare al massimo le modifiche apportate alle proprie moto.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi aggiornamenti tecnici di Aprilia e Ducati la gara?. Chi riuscirà a gestire meglio il grip limitato con la pioggia?. Quale pilota sfrutterà la scarsa aderenza per ribaltare la classifica?. Come cambierà il duello tra i costruttori dopo le modifiche di Jerez?.? In Breve Venerdì 8 maggio sessioni libere dalle 10:45, sabato 9 maggio qualifiche alle 10:50.. Zarco vinse l'edizione precedente con la Honda davanti a 300.000 spettatori.. Bezzecchi e Marquez puntano agli aggiornamenti tecnici testati due settimane fa a Jerez.. Sprint race sabato 9 maggio alle 15:00, gara domenica 10 maggio alle 14:00.. Il circuito di Le Mans ospita questo fine settimana il quarto appuntamento della stagione MotoGP 2026, dove le previsioni meteorologiche indicano pioggia per la gara di domenica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP a Le Mans: pioggia e nuovi aggiornamenti per Aprilia e Ducati

DOBLE DE MÁRQUEZ en MotoGP JEREZ 2026 | Álex Márquez / Bezzecchi / Di Giannantonio | DURALAVITA #4

Notizie correlate

MotoGP, sfida aero a Jerez: Aprilia vola, Ducati testa nuovi pezzi? Cosa sapere Aprilia domina i test MotoGP a Jerez con nuove configurazioni aerodinamiche sperimentali.

MotoGP, GP Francia 2026: Aprilia padrona a Le Mans?Le Mans accoglie la MotoGP nel weekend in cui la Francia, mai come nel 2026, può davvero sentirsi protagonista.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, orari e dove vedere il GP Francia a Le Mans; MotoGp Le Mans, oggi libere e pre-qualifiche: orario e dove vederle; GP Francia 2026: orari Sky/NOW e TV8.

LIVE - La diretta della FP1 del Gran Premio di Francia a Le MansLa MotoGP arriva in Francia e come da tradizione il meteo rischia di diventare il vero protagonista. Ducati ha affilato le armi a Jerez, Aprilia è pronta a rispondere ... gpone.com

MotoGP, Pedro Acosta pronta a fare la danza della pioggia a Le MansLo spagnolo della KTM non esclude dei colpi di scena in terra francese: Ci sono sempre delle sorprese in gara. sportal.it

Nel primo trimestre 2026 la MotoGP aumenta i ricavi del 30% grazie a sponsor e diritti gare, ma l’aumento dei costi operativi porta Liberty Media a registrare una perdita di 24 milioni di dollari - facebook.com facebook

#MotoGP | Quartararo conferma che a Le Mans userà l'aerodinamica 2025 della Yamaha x.com