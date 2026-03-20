Davide Brivio si è espresso con delusione riguardo al circuito del GP del Brasile di MotoGP, che si svolge di nuovo a Goiania. La gara si tiene nel circuito brasiliano, attirando l'attenzione degli appassionati di motociclismo. La competizione si svolge in questa località, suscitando varie reazioni tra i partecipanti e gli addetti ai lavori. La presenza degli atleti e le dinamiche della corsa sono al centro dell'interesse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Davide Brivio ha espresso serie preoccupazioni riguardo alla preparazione del circuito per il Grande Premio del Brasile di MotoGP, previsto per questo fine settimana. Recenti allagamenti hanno complicato ulteriormente la situazione, lasciando molti nel paddock con sensazioni di ansia e incertezza. All’inizio della settimana, l’ingresso del paddock si presentava sott’acqua e diverse aree del circuito erano state allagate. Un team manager ha descritto la situazione come “preoccupante”, facendo eco alle preoccupazioni di molti in vista dell’importante evento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Davide Brivio deluso dal circuito del GP del Brasile, MotoGP torna a Goiania.

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Argomenti discussi: MotoGP | GP Brasile, Brivio: Sono molto deluso dal livello di preparazione di questo appuntamento.

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