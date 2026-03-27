LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | brutta caduta di Marc Marquez nella FP1 Bezzecchi e Bagnaia cominciano bene

Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP, un incidente ha coinvolto il pilota spagnolo, che è caduto durante la FP1. Nel frattempo, i piloti italiani hanno iniziato con buoni tempi, con Bezzecchi e Bagnaia che si sono posizionati tra i migliori. La sessione prosegue con aggiornamenti sui tempi e sugli sviluppi delle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Non un buon inizio per l’asso nativo di Cervera, nel suo percorso di affinamento con la Ducati su questo tracciato. In tutto questo pit-lane riaperta. 16.59 Marc Marquez torna ai box e non sembrano esserci danni particolari. BANDIERA ROSSA per sistemare le protezioni in curva-10. Huge crash for Marc Marquez! Red flag #MotoGP pic.twitter.comiKYlu76by8 — MGP1 (@mgp1official) March 27, 2026 16.57 Brutta caduta di Marc Marquez allo scollinamento di curva 10: perdita dell’anteriore e impatto contro le barriere. Pur claudicante, Marc è andato via con le sue gambe. 16.55 Attenzione caduta di Marc Marquez! Sessione sospesa! 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: brutta caduta di Marc Marquez nella FP1. Bezzecchi e Bagnaia cominciano bene Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez parte forte in FP1 su pista umida, indietro Bagnaia e Bezzecchi Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez veloce nella FP2, Bezzecchi e Bagnaia in crescita Una selezione di notizie su Marc Marquez Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi cerca conferme nel feudo di Marquez; La conferenza stampa: Bezzecchi, Di Giannantonio e Marc Marquez; MotoGP GP Usa 2026: pronostici e orari Sprint Race e gara, dove vederle in TV; MotoGP GP Usa 2026: orari e dove vedere Sprint Race e gare in TV. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: via alla FP1! Inizia l’attività ad AustinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Si torna a competere dopo i tanti problemi avuti in Brasile, legati alle condizioni meteorologiche e ... oasport.it MotoGP, LIVE FP1 Austin: cronaca diretta minuto per minutoMotoGP: Scatta il weekend al COTA e tutti pensano che Marc Marquez sia l'uomo da battere. Bezzecchi e Martìn devono confermarsi al top, Bagnaia ritrovare la strada per il podio ... gpone.com Scatta il weekend al COTA e tutti pensano che Marc Marquez sia l'uomo da battere. Bezzecchi e Martìn devono confermarsi al top, Bagnaia ritrovare la strada per il podio - facebook.com facebook Marc Marquez carica la Ducati: "Fermiamo la corsa di Bezzecchi" @corsedimoto x.com