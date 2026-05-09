La quarta gara del campionato di MotoGP si svolgerà questa domenica nel circuito di Le Mans, in Francia. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP e su Now, mentre la differita sarà visibile in chiaro su TV8. La giornata prevede le sessioni di prove libere e qualifiche, con la griglia di partenza che sarà annunciata prima della corsa.

Dopo la sessione di qualifiche e la gara Sprint del sabato, dove nonostante le attese la pista è rimasta sempre asciutta e soleggiata, è arrivato il momento della giornata più attesa del weekend, quella della domenica, anche per il quinto appuntamento del Motomondiale 2026. È infatti tutto pronto per il Gran Premio di Francia, con le gare delle tre classi in programma domenica 10 maggio sul Bugatti Circuit di Le Mans. In MotoGP partirà dalla pole position, per la prima volta in questa stagione, Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale. L'italiano è stato il più veloce di tutti sul giro singolo in qualifica, confermando i buoni progressi già visti nelle prove di venerdì, e poi ha fatto una Sprint molto positiva, chiudendo secondo e a podio così per il terzo sabato di fila.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, Francia: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Le Mans

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