MotoGP Francia 2026 | orari qualifiche Sprint e gara a Le Mans Dove vederle in diretta Sky e Tv8

La tappa del campionato mondiale di MotoGP si svolge dal 8 al 10 maggio sul circuito di Le Mans, in Francia. Le sessioni di qualifiche, lo Sprint e la gara sono trasmesse in diretta su Sky e Tv8. Dopo le prime quattro gare, il pilota di Aprilia guida la classifica con 101 punti, seguito dal suo compagno di squadra con 90 punti e da un altro pilota con 71 punti.

La MotoGp da venerdì 8 a domenica 10 maggio fa tappa sul circuito Bugatti. Marco Bezzecchi (Aprilia) è leader del campionato dopo le prime quattro gare con 101 punti, +11 sul compagno di box Jorge Martin, a 90, + 30 su Fabio Di Giannantonio, a 71 punti, terzo nella classifica del Mondiale con 30.🔗 Leggi su Today.it

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