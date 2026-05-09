LIVE Moto GP Francia oggi qualifiche e sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi si svolgono le qualifiche e la gara sprint del MotoGP Francia 2026 presso il circuito di Le Mans. Le prove ufficiali per la pole position sono previste alle 14:55, mentre gli eventi saranno trasmessi in diretta su TV8 e Sky. Per chi desidera seguire le sessioni in streaming, ci sono diverse opzioni disponibili attraverso le piattaforme dei rispettivi broadcaster. La giornata vedrà protagonisti i piloti in cerca della miglior posizione in vista della gara.

In diretta dal circuito di Le Mans il MotoGP Francia 2026 con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 14:55. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

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