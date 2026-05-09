MotoGp Francia 2026 oggi orari qualifiche e Sprint a Le Mans | dove vederle in diretta anche gratis
Oggi, sabato 10 maggio, si svolgono le qualifiche e la gara Sprint della MotoGp a Le Mans. La giornata prevede sessioni di prove ufficiali e la corsa breve, trasmesse in diretta. La classifica del campionato vede al primo posto un pilota con 101 punti, seguito da un compagno di squadra a 90 e un altro pilota con 71 punti. La manifestazione si tiene in Francia e coinvolge diversi team e piloti.
Oggi, sabato 10 maggio, si disputano le qualifiche e la Sprint della MotoGp. Marco Bezzecchi (Aprilia) è leader del campionato dopo le prime quattro gare con 101 punti, +11 sul compagno di box Jorge Martin, a 90, + 30 su Fabio Di Giannantonio, a 71 punti, terzo nella classifica del Mondiale con.🔗 Leggi su Today.it
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