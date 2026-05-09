MotoGp Francia 2026 oggi orari qualifiche e Sprint a Le Mans | dove vederle in diretta anche gratis

Oggi, sabato 10 maggio, si svolgono le qualifiche e la gara Sprint della MotoGp a Le Mans. La giornata prevede sessioni di prove ufficiali e la corsa breve, trasmesse in diretta. La classifica del campionato vede al primo posto un pilota con 101 punti, seguito da un compagno di squadra a 90 e un altro pilota con 71 punti. La manifestazione si tiene in Francia e coinvolge diversi team e piloti.

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