Durante una lunga intervista, Francesco Bagnaia ha parlato del suo rapporto con Marc Marquez, spiegando di aver portato con sé ricordi del 2015 senza che fosse giusto farlo. Ha inoltre commentato la presenza di tensioni passate e ha chiarito alcuni aspetti delle sue emozioni legate alle dinamiche in pista. La conversazione si è concentrata sulle sue sensazioni e sui ricordi che ancora influenzano il suo modo di affrontare le gare.

“Mi sono portato sicuramente dietro ciò che è successo nel 2015. Però non è giusto perché alla fine io sono un altro pilota e faccio il mio lavoro. Forse Marquez sentiva questa cosa perché comunque sono un pilota dell’Academy VR46. È lui che ha discusso e litigato con Vale. Se si risolverà mai questa faccenda? Non penso che ce ne sia bisogno alla fine. Così è, così è stato“, ha detto il torinese a proposito della storica rivalità tra Rossi e Marquez. “Vale è sempre molto presente, durante la stagione abbiamo tanti pranzi e cene nelle quali parliamo e mi dà tanti consigli. Per dirti quanto è presente, una volta per capire meglio le cose ha anche voluto organizzare un pranzo con me e il mio capotecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia sul rapporto con Marquez: “Mi sono portato dietro i fatti del 2015, ma non è giusto”

