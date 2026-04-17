Tech3 sta valutando un trasferimento a Honda, mentre si susseguono preoccupazioni riguardo al futuro del progetto MotoGP di KTM. La trattativa tra le parti si sta sviluppando in modo intenso, senza conferme ufficiali fino a questo momento. La possibile transizione coinvolgerebbe un cambiamento importante per la squadra e potrebbe influenzare gli equilibri nel campionato. La situazione resta da seguire con attenzione per eventuali aggiornamenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il team Tech3 sta attualmente valutando il proprio futuro nel MotoGP, grazie a colloqui in corso con Honda. Questa incertezza è stata alimentata dalle preoccupazioni crescenti riguardanti la stabilità finanziaria di KTM e la sua presenza a lungo termine nel campionato. Dal 2019, quando ha interrotto la collaborazione con Yamaha, il team francese ha avuto la possibilità di collaborare con KTM. Nel corso della loro partnership, che si avvicina alla sua ottava stagione nel 2026, Tech3 ha ottenuto solo due vittorie, entrambe grazie a Miguel Oliveira nel 2020.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tech3 passa a Honda: timori per il futuro del progetto MotoGP di KTM.

Notizie correlate

Cosa hanno detto i primi test MotoGP 2026 a Sepang: come ne escono Ducati, Aprilia, KTM, Honda e YamahaCosa hanno detto i test MotoGP 2026 a Sepang: Ducati resta il riferimento con la GP26, Aprilia outsider con Bezzecchi, KTM lavora nell'ombra, Yamaha...

Tech3 delusa all'esordio in MotoGP: "Uno spettacolo scoraggianteIl fine settimana in Thailandia ha messo alla prova Tech3 sotto la guida di Günther Steiner, al debutto come amministratore delegato del team.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: MotoGP - Allarme rosso a Dorna: il passaggio di Tech3 alla Honda potrebbe spingere KTM a seguire le orme di Suzuki e abbandonare il campionato!; MotoGP, Di Giannantonio uomo mercato? Tutte le ipotesi verso il 2027. Le news; MotoGP 2027. Davvero Tech3 è in bilico tra KTM e Honda?; MotoGP, intrigo arancione: le due facce dell’avvio di stagione della KTM.

Tech3 passa a Honda: timori per il futuro del progetto MotoGP di KTM.Il team Tech3 sta attualmente valutando il proprio futuro nel MotoGP, grazie a colloqui in corso con Honda. Questa incertezza è stata alimentata dalle preoccupazioni crescenti riguardanti la stabilità ... napolipiu.com

MotoGP 2027. Davvero Tech3 è in bilico tra KTM e Honda?La storica squadra francese della MotoGP parrebbe alla vigilia di una decisione cruciale. Gunther Steiner rinnoverà l’accordo con KTM o passerà alla HRC? Beirer, il direttore sportivo del marchio indo ... moto.it

"È un figlio di pu***na… tutte le staccate apposta per buttarmi fuori". A dieci anni dal famigerato “Sepang Clash”, il documentario ufficiale della MotoGP riporta in luce i momenti mai visti del duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Tra i contenuti inediti spicc facebook

#MotoGP | Il paradosso di Bezzecchi: sta dominando, ma c'è un aspetto che deve migliorare x.com