Come sta la donna caduta nel pozzo a Roma | ha una frattura al piede sinistro forse sarà operata

Una donna rimasta intrappolata in un pozzo nel Parco della Pace a Roma è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Presenta una frattura al piede sinistro, e i medici decideranno se intervenire chirurgicamente. Al momento, non sono state segnalate minacce di vita. I soccorritori hanno estratto la donna dal pozzo e l’hanno consegnata alle cure sanitarie.

Non rischia di morire la donna caduta nel pozzo nel Parco della Pace a Roma. Ha una frattura al piede sinistro, che i medici valuteranno se operarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Donna caduta nel pozzo a Roma, polemiche e inchiesta aperta sulla sicurezza al parco della PaceÈ stata aperta un’inchiesta sulla caduta della donna nel pozzo all’interno del parco della Pace di Roma. Davide Epis rinuncia alle Paralimpiadi: per il bergamasco frattura al braccio sinistro dopo una caduta in allenamentoBergamo, 6 marzo – Per la spedizione azzurra dello snowboard le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sembrano stregate ancora prima di iniziare. Una raccolta di contenuti su Come sta la donna caduta nel pozzo a... Temi più discussi: Basta stupri, Rosi ti vendicheremo. Tor Tre Teste non ci sta: pronta una fiaccolata per la gatta violentata; Donna caduta nel pozzo a Roma, cosa non torna: i dubbi sulla copertura e le versioni contrastanti. Cosa sappiamo; Raccontare la violenza con Flaminia Saccà; Roma, donna precipita in un pozzo per 15 metri e si salva agganciandosi a una trave. Donna cade nel pozzo al parco di Roma, come sta dopo il volo di 15 metri: «Solo un piede rotto». Così si è salvata (miracolosamente) la vitaDa una primissima ricostruzione, la signora era in compagnia dei figli quando è stata letteralmente 'inghiottita' dal buco nel terreno Solo un piede rotto e la consapevolezza che poteva finire molto ... leggo.it Donna caduta nel pozzo a Roma, polemiche e inchiesta aperta sulla sicurezza al parco della PaceLa donna è caduta quando il coperchio del pozzo nel parco della Pace a Roma ha ceduto, fortunatamente è rimasta impigliata a una trave ... virgilio.it Aveva 73 anni, martedì i funerali a Roma. Cantautore, attore, scrittore, regista: era atteso a Bergamo per la Fieda dei Librai. - facebook.com facebook Manifestazione anarchica a Roma, 91 fermi preventivi. Il presidio era stato vietato dalla questura. Si valuterà il foglio di via #ANSA x.com