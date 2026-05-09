MotoGP | a Le Mans Martin vince la Sprint Marquez dovrà operarsi
A Le Mans, il fine settimana di MotoGP si è concluso con la vittoria di Martin nella gara Sprint, mentre Marc Marquez ha subito una caduta durante la corsa. L'incidente ha portato il pilota a dover affrontare due interventi chirurgici. La presenza di Marquez nelle prossime tappe del campionato resta incerta a causa delle ferite riportate. La gara Sprint si è disputata con queste tensioni e imprevisti.
Il fine settimana di Le Mans si trasforma in un incubo per Marc Marquez, costretto a una doppia operazione chirurgica dopo la caduta nella gara Sprint di MotoGP di oggi. La Sprint del Gran Premio di Francia lascia il segno sul campionato di MotoGP. Jorge Martin domina la gara con una partenza perfetta dalla terza fila. Lo spagnolo dell’Aprilia supera in un colpo solo le Ducati di Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, mantenendo la prima posizione fino al traguardo. Bagnaia chiude secondo, mentre Bezzecchi si accontenta del terzo posto, conservando comunque la vetta mondiale. La corsa si rivela una vera gara a eliminazione, caratterizzata da numerose cadute.🔗 Leggi su Sportface.it
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