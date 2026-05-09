MotoGP | a Le Mans Martin vince la Sprint Marquez dovrà operarsi

A Le Mans, il fine settimana di MotoGP si è concluso con la vittoria di Martin nella gara Sprint, mentre Marc Marquez ha subito una caduta durante la corsa. L'incidente ha portato il pilota a dover affrontare due interventi chirurgici. La presenza di Marquez nelle prossime tappe del campionato resta incerta a causa delle ferite riportate. La gara Sprint si è disputata con queste tensioni e imprevisti.

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