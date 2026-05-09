Moto3 | Adrian Fernandez strappa la pole a Le Mans indietro Guido Pini Bertelle il miglior italiano

Adrian Fernandez ha conquistato la pole position nella sessione di qualifiche del GP di Francia di Moto3, quinto appuntamento del Mondiale 2026, che si corre sul circuito di Le Mans. Guido Pini si è classificato in posizioni più avanti rispetto ad altri italiani, mentre Bertelle si è distinto come il miglior rappresentante del nostro paese in questa fase. La sessione si è conclusa con Fernandez al primo posto, davanti a tutti gli altri piloti.

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Si chiude con la grande pole position di Adrian Fernandez la qualifica valida per il GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3 i n fase di svolgimento presso il mitologico circuito di Le Mans. Non bene invece Guido Pini, anche oggi molto nervoso. Ma andiamo con ordine. L’iberico in sella alla Leopard Racing ha fermato il cronometro a 1:40.044 precedendo di 0.140 un sempre più consistente Maximo Quiles che, in sella alla sua CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha ottenuto la seconda piazzola precedendo Joel Kelso (GRYD – MLav Racing), terzo con un gap di 0.160. Seconda fila poi per l’altra CFMOTO Gaviota, quella di Marco Morelli, quarto a 0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3: Adrian Fernandez strappa la pole a Le Mans, indietro Guido Pini. Bertelle il miglior italiano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Moto3, Adrian Fernandez chiude in testa le FP2 di Le Mans. Pini primo degli italianiSi è aperto con la seconda sessione di prove libere Moto3 il lungo sabato del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Motomondiale. Moto3, Pini e Bertelle protagonisti nelle pre-qualifiche di Austin. Quiles piazza il miglior tempoMaximo Quiles ha messo a segno il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di... Contenuti di approfondimento Moto3, Adrian Fernandez chiude in testa le FP2 di Le Mans. Pini primo degli italianiSi è aperto con la seconda sessione di prove libere Moto3 il lungo sabato del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Motomondiale. Sulla ... oasport.it Moto3, GP Valencia: Adrian Fernandez vince la gara, 4° Pini. HIGHLIGHTSL’ultima gara dell’anno e la prima vittoria di Fernandez, per la felicità del team Leopard che mette in bacheca almeno un successo. Il pronostico in realtà favoriva il compagno di squadra, Almansa, ma ... sport.sky.it