Jorge Martin ha conquistato la vittoria nella Sprint del Gran Premio di Francia di MotoGP sul circuito di Le Mans. Il pilota spagnolo, al comando dell’Aprilia, ha preceduto Pecco Bagnaia e Marco Bezzech, attualmente in testa al campionato. La gara si è conclusa con Martin che ha tagliato il traguardo davanti agli altri due contendenti, confermando la sua posizione in questa fase della stagione.

Jorge Martin ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Francia di MotoGp. Sul circuito di Le Mans il pilota spagnolo dell’Aprilia si è imposto davanti a Pecco Bagnaia e a Marco Bezzecch, leader del mondiale. Grazie a una partenza capolavoro, Martin ha rimontato dall’ottavo al primo posto. Marc Marquez è caduto nel finale quando era settimo. Quarto per Acosta, seguito da Quartararo e Mir. «Sicuramente sono molto più contento rispetto a Jerez, questo risultato l’ho ottenuto grazie a un passo molto buono. Ci manca ancora qualcosa rispetto all’Aprilia, ma sono felice perchè stiamo lavorando, continuiamo così. Spero che domani si possa fare una bella gara perchè il risultato può essere ottimo».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Moto Gp di Francia, Martin vince la Sprint. Bagnaia al secondo posto

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