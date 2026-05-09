’Motel Frontiera’ di Ebuli
Un libro apre le porte a immagini di vaste aree americane, tra città e campagne. Le pagine descrivono strade vuote e incontri notturni in motel, dove si alternano rapinatori, coppie segrete e persone senza scrupoli. La narrazione si sofferma su ambienti di periferia e situazioni di decadenza, offrendo un ritratto di momenti e personaggi spesso nascosti alla vista.
Basta sfogliare poche pagine per essere catapultati nei grandi spazi dell’America urbana e rurale, percorrere strade deserte, perdersi in un’umanità fatta di rapinatori in fuga, amanti nascosti fra le lenzuola di un motel, uomini senza scrupoli, periferie e decadenza. S’intitola ’Motel Frontiera’ il nuovo capitolo della carriera letteraria di Alessandro Ebuli, spezzino che si divide fra racconti e poesia e che in quest’ultima pubblicazione, edita da Tempra, arricchisce le sue parole con gli scatti di un partner speciale: il figlio Jacopo. I grandi spazi e i personaggi indefinibili sono lo sfondo e i soggetti di una narrazione che fotografa dubbi, perplessità, paradossi e solitudini mascherate dal coraggio di vivere ai margini della società.🔗 Leggi su Lanazione.it
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