’Motel Frontiera’ di Ebuli

Un libro apre le porte a immagini di vaste aree americane, tra città e campagne. Le pagine descrivono strade vuote e incontri notturni in motel, dove si alternano rapinatori, coppie segrete e persone senza scrupoli. La narrazione si sofferma su ambienti di periferia e situazioni di decadenza, offrendo un ritratto di momenti e personaggi spesso nascosti alla vista.

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Basta sfogliare poche pagine per essere catapultati nei grandi spazi dell’America urbana e rurale, percorrere strade deserte, perdersi in un’umanità fatta di rapinatori in fuga, amanti nascosti fra le lenzuola di un motel, uomini senza scrupoli, periferie e decadenza. S’intitola ’Motel Frontiera’ il nuovo capitolo della carriera letteraria di Alessandro Ebuli, spezzino che si divide fra racconti e poesia e che in quest’ultima pubblicazione, edita da Tempra, arricchisce le sue parole con gli scatti di un partner speciale: il figlio Jacopo. I grandi spazi e i personaggi indefinibili sono lo sfondo e i soggetti di una narrazione che fotografa dubbi, perplessità, paradossi e solitudini mascherate dal coraggio di vivere ai margini della società.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Motel Frontiera’ di Ebuli ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ex abitanti del Motel Agip occupano il Consiglio Comunale di NapoliGli ex residenti protestano contro la cancellazione della residenza: “Senza diritti, senza scuola, senza cure” Gli ex residenti del Motel Agip di... Leggi anche: Discarica al Motel Agip: "Servirebbero le telecamere"