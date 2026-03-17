Ex abitanti del Motel Agip occupano il Consiglio Comunale di Napoli

Un gruppo di ex abitanti del Motel Agip ha occupato il Consiglio Comunale di Napoli per protestare contro la cancellazione della loro residenza. Durante l’azione, hanno denunciato di essere rimasti senza diritti, scuola e assistenza sanitaria. La protesta si è svolta in modo pacifico, con alcuni manifestanti che hanno esposto cartelli e urlato slogan. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti nell’aula.

Gli ex residenti protestano contro la cancellazione della residenza: “Senza diritti, senza scuola, senza cure”. Gli ex residenti del Motel Agip di Secondigliano hanno occupato la Sala Nugnes del Consiglio Comunale di Napoli per protestare contro quello che definiscono un grave sopruso: la cancellazione della loro residenza dopo lo sgombero avvenuto l’8 ottobre scorso. In una nota, i manifestanti spiegano di sentirsi privati dei propri diritti fondamentali: “Dopo averci sgomberati senza soluzione e lasciati per strada, ora ci hanno cancellato la residenza, sia a chi l’aveva nello stabile sia chi l’aveva di prossimità. Questo significa che non possiamo più accedere al medico e alle cure, avere i sussidi riconosciuti per indigenza o invalidità, la scuola per i bambini, e non possiamo partecipare alle graduatorie ERP”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ex abitanti del Motel Agip occupano il Consiglio Comunale di Napoli Articoli correlati Celle di San Vito, l’orgoglio del paese meno popolato della Puglia: niente fusione né unione con altri Comuni Ha 142 abitanti. Il consiglio comunale: rafforzare gli organismi esistentiDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito: Celle di San Vito non aderirà ad alcun percorso di "Fusione" o di "Unione" con... Autostrada A1: consiglio comunale di Firenze chiede pedaggio gratis per gli abitanti dell’Area metropolitanaLo chiede una risoluzione approvata, a maggioranza, dal Consiglio comunale di Firenze. Tutti gli aggiornamenti su Motel Agip Gli ex abitanti del motel Agip occupano il consiglio comunale di NapoliIn una nota spiegano: Dopo averci sgomberati e lasciati per strada dall'otto ottobre ora ci hanno cancellato anche la residenza ... rainews.it Abitanti ex motel Agip occupano consiglio comunaleGli ex abitanti del Motel Agip di Secondigliano comunicano di aver occupato, stamattina, la sala Nugnes del Consiglio comunale di Napoli: Continuano a privarci dei nostri diritti, dicono. In via Ver ... ilroma.net