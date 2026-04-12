Discarica al Motel Agip | Servirebbero le telecamere
Negli ultimi tempi, il parcheggio del motel Agip si è trasformato in una discarica a cielo aperto, con rifiuti abbandonati in modo indiscriminato. La situazione suscita sdegno tra i residenti, che chiedono interventi immediati. Alcuni osservano che l’installazione di telecamere di sorveglianza potrebbe aiutare a contrastare il fenomeno e a individuare i responsabili. La presenza di rifiuti abbandonati prosegue senza sosta, peggiorando la qualità dell’ambiente circostante.
Andiamo sempre peggio: adesso il motel Agip è diventato una discarica. Che vergogna! Ma con quale dignità si fanno certi gesti. Ritengo che un po' di rigore da parte dell'amministrazione comunale aiuterebbe. Servirebbero le telecamere.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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