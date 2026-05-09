A Mosca si è svolta una parata ridotta in occasione del 9 maggio, tra momenti di tregua e attacchi. Durante l’evento, sono stati effettuati alcuni attacchi contro l’Ucraina, mentre pochi alleati sono stati visti in piazza. La presenza di pubblico è risultata limitata rispetto alle edizioni precedenti, e le autorità russe hanno mantenuto un clima di cautela. La situazione ha evidenziato la fragilità delle celebrazioni in un contesto di tensione crescente.

? Domande chiave Come ha fatto la Russia a colpire l'Ucraina durante la tregua?. Chi ha davvero garantito la presenza di pochi alleati in Piazza Rossa?. Perché Putin ha ignorato la proposta di Trump di prolungare il cessate il fuoco?. Quali saranno le conseguenze degli attacchi Iskander sulla mediazione diplomatica?.? In Breve Lukashenko e Tokayev partecipano alla cerimonia nella Piazza Rossa di Mosca.. Russia colpisce l'Ucraina con un missile Iskander-M e 43 droni durante la notte.. Putin elogia i soldati contro il blocco Nato durante il discorso ufficiale.. Zelensky ordina di non colpire Mosca per evitare rappresaglie missilistiche russe.. Il 9 maggio 2026 a Mosca, Vladimir Putin ha celebrato il Giorno della Vittoria in una Piazza Rossa caratterizzata da un clima insolito e da una parata ridotta rispetto agli anni passati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mosca, parata ridotta tra tregua e attacchi: la fragilità del 9 maggio

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