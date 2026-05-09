Amos Mosaner e Stefania Constantini continueranno a competere insieme nella prossima stagione di curling. La coppia ha ricevuto conferma ufficiale dagli organismi sportivi nazionali e ha già fissato come obiettivo principale le Olimpiadi del 2030, che si terranno sulle Alpi Francesi. La collaborazione tra i due atleti si conferma stabile, con la volontà di puntare a risultati importanti nei prossimi anni.

Amos Mosaner e Stefania Constantini saranno ancora una coppia sportiva nella prossima stagione: l’annuncio arriva direttamente dagli azzurri, che hanno già fissato come obiettivo il 2030, l’anno in cui si disputeranno le Olimpiadi sulle Alpi Francesi. Il tandem tricolore è stato chiaro sul proprio profilo Instagram: “Sempre noi, ma con un nuovo grande obiettivo: 2030. In questi anni abbiamo lavorato per costruire insieme una squadra solida, basata sul rispetto, sulla passione e sulla volontà di migliorare. Oggi più che mai siamo pronti per metterci in gioco“. Il messaggio finisce con un ringraziamento e una promessa: “Ci avete sempre supportati e non vediamo l’ora di regalarvi altre intense emozioni e grandi soddisfazioni!“.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mosaner e Constantini continuano insieme! Il curling trova stabilità con la coppia mista: “Obiettivo 2030”.

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