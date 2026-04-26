Durante una partita di curling a Ginevra, due atleti italiani hanno battuto la squadra ungherese con il punteggio di 9-4. La vittoria ha permesso alla coppia italiana di salire in testa al girone B mondiale, condividendo la prima posizione con il squadra canadese. La gara si è svolta nel rispetto dei regolamenti ufficiali della competizione.

? Cosa sapere Constantini e Mosaner battono l'Ungheria 9-4 a Ginevra nel raggruppamento B mondiale.. La vittoria porta la coppia italiana in testa al girone insieme al Canada.. A Ginevra, il binomio composto da Stefania Constantini e Amos Mosaner domina il raggruppamento B dei Mondiali 2026 di curling misto battendo l’Ungheria per 9-4 dopo sette end di gioco. La prestazione degli azzurri sul ghiaccio svizzero è stata caratterizzata da una gestione impeccabile del ritmo agonistico, permettendo alla coppia che ha conquistato il bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026 di mantenere il punteggio pieno nel Round Robin. Nonostante un avvio non privo di ostacoli, la solidità tecnica mostrata dagli atleti italiani ha permesso di superare le resistenze della formazione ungherese, consolidando la posizione in classifica insieme al Canada.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curling: Constantini e Mosaner travolgono l’Ungheria con un 9-4

Notizie correlate

Curling: gli Azzurri Constantini–Mosaner travolgono la Svizzera 12-4AGI - Dopo la pesante sconfitta di ieri sera contro il Canada per 7 a 2, questa mattina Stefania Constantini e Amos Mosaner al 'Cortina Curling...

Curling: Constantini e Mosaner sfidano l’Ungheria per il primato? Cosa sapere Constantini e Mosaner sfidano l'Ungheria a Ginevra domenica 26 aprile ai Mondiali.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Curling: Constantini e Mosaner al via dei Mondiali di doppio misto di Ginevra - FISG; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere; Doppio misto: Constantini e Mosaner pronti per difendere il titolo iridato ai Mondiali di Ginevra; Constantini-Mosaner bene all'esordio mondiale: ko la Cechia.

Mosaner/Constantini liquidano l’Ungheria senza patemi e restano a punteggio pieno ai Mondiali di curling mistoIn totale scioltezza. Stefania Constantini ed Amos Mosaner liquidano senza patemi l'Ungheria in sette end e rimangono a punteggio pieno nel raggruppamento ... oasport.it

LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornata per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida degli ... oasport.it

Una partita fantastica da parte della Coppia Azzurra del doppio misto di Curling. Dopo la vittoria all'esordio contro la Cechia, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno la meglio anche sull'Ungheria e si porta subito in testa nel Round Robin. Una partita sub - facebook.com facebook

Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling: esordio vincente per i campioni in carica, Cechia ko - x.com