salvatore lauro morto a napoli lo storico armatore ed ex senatore

Salvatore Lauro, armatore e ex senatore, è deceduto a 75 anni nella sua casa sull’isola d’Ischia. La sua vita è stata caratterizzata da una lunga carriera nel settore marittimo, che lo ha portato a diventare una figura nota nel mondo della navigazione. La notizia della sua morte ha suscitato attenzione tra chi lo conosceva e frequentava il suo ambiente.

È una lunga storia di mare quella di Salvatore Lauro, armatore morto all’età di 75 anni nella sua casa nella sua isola d’ Ischia. Figlio di Agostino Lauro, fondatore delle Linee Lauro, oggi Alilauro, una delle principali compagnie di navigazione del Mediterraneo, Salvatore Lauro è subentrato al padre alla guida della holding impegnata in attività di trasporto marittimo, cantieristica navale, innovazione tecnologica e accoglienza. Il gruppo è composto complessivamente da 20 società, con una flotta di 47 navi e un’utenza annua di circa 5 milioni di passeggeri. Gli anni ’90 hanno aperto a Salvatore Lauro le porte della politica. Nel 1996 è stato eletto al Senato nelle file di Forza Italia, nel collegio di Napoli 5. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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