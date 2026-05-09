Morto vicino alla stazione ferroviaria | è giallo
Un uomo è stato trovato senza vita nei pressi della stazione ferroviaria di Falciano Mondragone-Carinola da alcuni passeggeri in uscita dalla stazione. La scoperta è avvenuta questa mattina, e sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso, che ha suscitato interrogativi tra i testimoni presenti. La scena è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti.
E'stato ritrovato da alcuni passeggeri in uscita dalla stazione ferroviaria Falciano Mondragone-Carinola il corpo senza vita di un uomo.Allertati immediatamente i soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla salma dei segni presumibilmente compatibili.🔗 Leggi su Casertanews.it
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