Roma è Marco Tramontozzi il 33enne morto in moto in un incidente vicino alla Stazione Tuscolana

Un incidente stradale si è verificato lungo via Mestre, nei pressi della Stazione Tuscolana a Roma, causando la morte di un uomo di 33 anni originario di San Donato Val di Comino. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate letali. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un drammatico incidente stradale ha portato alla morte di Marco Tramontozzi, trentatré anni, originario di San Donato Val di Comino (Frosinone), lungo via Mestre, nei pressi della Stazione Tuscolana a Roma. L’impatto, avvenuto nella mattinata di domenica 29 marzo, ha visto coinvolta la moto Suzuki Burgman guidata dalla vittima e un’auto Toyota Yaris. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale sanitario, ogni tentativo di rianimarlo è stato purtroppo vano. Marco Tramontozzi, laureato presso l’ Università La Sapienza di Roma, lavorava come ingegnere e lascia un profondo vuoto tra colleghi e amici. Tra i messaggi di cordoglio, quello della collega Iolanda, che su Facebook ha ricordato con commozione i momenti condivisi: «Avevamo iniziato a tracciare delle linee insieme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Incidente tra moto e auto alla Stazione Tuscolana, morto il motociclista 33enneGrave incidente stradale vicino alla stazione Tuscolana a Roma, dove un 33enne è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto guidata da un 30enne.

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