È Marco Tramontozzi il 33enne morto in moto lungo una curva pericolosa vicino alla Stazione Tuscolana

Un uomo di 33 anni, originario di San Donato Val di Comino, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo una curva pericolosa vicino alla stazione Tuscolana a Roma. La vittima, che lavorava come ingegnere, ha perso il controllo della moto e si è scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è deceduto poco dopo l'incidente.

Era originario di San Donato Val di Comino e faceva l'ingegnere Marco Tramontozzi, il 33enne morto in moto nello scontro con un'auto lungo una curva pericolosa alla stazione Tuscolana a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente tra moto e auto alla Stazione Tuscolana, morto il motociclista 33enneGrave incidente stradale vicino alla stazione Tuscolana a Roma, dove un 33enne è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto guidata da un 30enne. Roma, tragedia alla Stazione Tuscolana: motociclista 33enne perde la vita in un incidenteABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra moto e auto nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo Un incidente stradale mortale si è verificato a Roma, nei... Tutti gli aggiornamenti su Marco Tramontozzi Temi più discussi: Roma, incidente al Tuscolano: scontro auto-moto, Marco Tramontozzi muore a 33 anni. I residenti: Incrocio pericoloso; Roma, incidente tra auto e moto: Marco Tramontozzi muore sul colpo a 33 anni. Quella curva maledetta; Chi era Marco Tramontozzi, il giovane ingegnere morto nell’incidente a Roma Tuscolana; Incidente a Roma, scontro tra auto e moto: morto un uomo. Roma, incidente tra auto e moto: Marco Tramontozzi muore sul colpo a 33 anni. «Quella curva maledetta»Stava probabilmente rincasando in sella al suo scooter, quando si è scontrato contro un'automobile che procedeva in senso opposto. Non c'è stato nulla da fare per ... ilmessaggero.it Incidente a Roma, scontro tra auto e moto: morto un uomoLa vittima si chiamava Marco Tramontozzi. Lo scontro all'altezza della stazione Tuscolana. Fatale l'impatto per il motociclista ... romatoday.it Roma, incidente tra auto e moto: Marco Tramontozzi muore sul colpo a 33 anni. «Quella curva maledetta» - facebook.com facebook Leggi la notizia : (Adnkronos) – Grave incidente stradale tra una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman nella mattina di oggi, domenica 29 marzo, a Roma. Il motociclista, il 33enne Marco Tramontozzi, è morto sul colpo, mentre il conducente… #Roma #Inci x.com