Morto l’ex presidente del Monza Nicola Colombo

L’ex presidente del Monza, Nicola Colombo, è deceduto ieri. Aveva contribuito a salvare la squadra da crisi finanziarie e l’aveva riportata in serie C. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente dalle fonti del club. Colombo aveva ricoperto un ruolo di rilievo nella storia del Monza, guidando il club attraverso momenti difficili. La sua morte segna la fine di un’epoca per il club e per i tifosi.

Ha salvato il Monza dal baratro e lo ha riportato in serie C. Ma ieri, l’ex presidente del Monza, Nicola Colombo, ci ha lasciati. L’imprenditore brianzolo è scomparso ieri, 8 maggio, all’età di 57 anni. Domani, 10 maggio, ne avrebbe fatti 58.Colombo nel 2015 acquistò il Monza in fallimento e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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