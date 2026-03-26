Morte piccolo Domenico spunta il video | cuore espiantato prima di controllare il nuovo organo

Un video registrato da una perfusionista e consegnato alla Procura di Napoli potrebbe cambiare le ricostruzioni sulla morte di un bambino di due anni e mezzo. Nel filmato si vede il cuore espiantato prima di aver verificato lo stato del nuovo organo. Il video riguarda la tragica fine di un bambino che ha vissuto mesi di sofferenza prima del decesso.

Un video shock, registrato da una perfusionista e ora nelle mani della Procura di Napoli, potrebbe riscrivere la verità sulla tragica fine del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di soli due anni e mezzo morto dopo un calvario durato mesi. Le immagini, catturate alle 14:34 del 23 dicembre scorso, mostrerebbero una sequenza agghiacciante: il cuore malato del bambino appena espiantato e ancora pulsante su un tavolo, mentre il contenitore con l’organo nuovo, arrivato da Bolzano, appare ancora sigillato. Come confermato dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, questo dimostrerebbe che i medici avrebbero superato il “punto di non ritorno” senza prima accertarsi dello stato del nuovo muscolo cardiaco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morte piccolo Domenico, spunta il video: cuore espiantato prima di controllare il nuovo organo Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, un video conferma: cuore espiantato prima di controllare il nuovo organoIl video acquisito dalla Procura di Napoli attesterebbe che l'espianto del cuore malato a Domenico Caliendo sarebbe stato avviato prima del controllo... “Il cuore di Domenico espiantato 14 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo da Bolzano”Emerge un nuovo tassello nell’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo spirato lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore eseguito... Una selezione di notizie su Morte piccolo Temi più discussi: Caso Monaldi, spunta un nuovo scioccante retroscena: Dichiarati orari diversi nelle cartelle cliniche; Cuore bruciato, fondazione Domenico Caliendo ha primo cliente con caso di morte per batterio nosocomiale; Morte Domenico, stangata della Regione sul Monaldi: Quadro estremamente preoccupante; Trapianti di organi fuori dai protocolli e rapporti deteriorati, la Regione ricostruisce il caos al Monaldi: Ora ripensiamo tutto il sistema. Morte piccolo Domenico, spunta il video: cuore espiantato prima di controllare il nuovo organoUn video shock, registrato da una perfusionista e ora nelle mani della Procura di Napoli, potrebbe riscrivere la verità sulla tragica fine del ... thesocialpost.it Morte del piccolo Domenico Caliendo: nuove accuse di falso in cartella clinica e sviluppi sull’inchiestaMorte di Domenico Caliendo: indagati i chirurghi Oppido e Bergonzoni per presunte modifiche alla cartella clinica. Gli ultimi sviluppi sul caso. notizie.it Travolto dalla porta del campetto: un rinvio a giudizio per la morte del piccolo Gioele Putzu x.com La morte del piccolo Gioele Putzu: a processo Gianfranco Lai, dirigente dell'Atletico Ozieri - facebook.com facebook