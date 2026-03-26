Morte Domenico Caliendo un video conferma | cuore espiantato prima di controllare il nuovo organo

Un video acquisito dalla Procura di Napoli mostra che l'espianto del cuore malato in un uomo è avvenuto prima di aver verificato il funzionamento del nuovo organo proveniente da Bolzano. La registrazione documenta i momenti precedenti all’intervento e sarebbe stata inserita tra gli elementi di inchiesta in corso. La vicenda riguarda la tempistica delle operazioni di prelievo e impianto degli organi.

Il video acquisito dalla Procura di Napoli attesterebbe che l'espianto del cuore malato a Domenico Caliendo sarebbe stato avviato prima del controllo sul nuovo organo in arrivo da Bolzano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Il cuore di Domenico espiantato 14 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo da Bolzano”Emerge un nuovo tassello nell’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo spirato lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore eseguito... “Il cuore malato di Domenico espiantato 4 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo”. Ecco cos’è successoNapoli, 26 febbraio 2026 – Il cuore malato del piccolo Domenico è stato espiantato 4 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo prelevato a Bolzano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Morte Domenico Caliendo Temi più discussi: Morte Domenico Caliendo, è nata la Fondazione. La mamma del bimbo: Darò agli altri quello che noi non abbiamo avuto; Ore 14 Sera - La morte del piccolo Domenico: la cartella clinica ritoccata - Video; Caso Caliendo: i pm indagano sul mancato utilizzo del Berlin Heart; Domenico Caliendo, spuntano video e foto del bimbo in sala operatoria senza il cuore. Domenico Caliendo, al Monaldi un ulivo per ricordarlo: «Non accada mai più»Per ricordare Domenico, per non dimenticare il suo nome e il suo calvario. Parte dal Monaldi - l’ospedale nel quale il piccolo di due anni e cinque mesi affetto da una grave ... ilmattino.it Inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo: nuovi atti e verificheL’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo entra in una fase più tecnica. La Procura valuta nuovi atti e approfondimenti. Tra questi, anche documenti amministrativi del Monaldi. Non emergono profili ... stylo24.it Caso Monaldi, parla il caposala: “Il cuore era congelato e l’intervento iniziò senza l’équipe”. Nuovi dettagli sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Indagini in corso su tempi e procedure del trapianto, mentre emerge anche un video che potrebbe chiarire c - facebook.com facebook Morte Domenico Caliendo, la Giunta regionale sospende trapianti pediatrici di cuore per 6 mesi x.com