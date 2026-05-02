Morte Zanardi la Formula 1 gli dedica un minuto di silenzio a Miami

Da gazzetta.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima dell'inizio della Sprint Race a Miami, la Formula 1 ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi. Il pilota, che ha disputato 44 gare in Formula 1, è stato ricordato dai partecipanti e dal pubblico presente nel circuito. La cerimonia si è svolta in modo silenzioso e rispettoso, come segno di lutto per la scomparsa di Zanardi.

Il mondo della Formula 1 ha ricordato Alex Zanardi (44 gare in F1), prima del via della Sprint Race di Miami. La commozione dei piloti e dei loro team.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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