Morte Zanardi la Formula 1 gli dedica un minuto di silenzio a Miami

Prima dell'inizio della Sprint Race a Miami, la Formula 1 ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi. Il pilota, che ha disputato 44 gare in Formula 1, è stato ricordato dai partecipanti e dal pubblico presente nel circuito. La cerimonia si è svolta in modo silenzioso e rispettoso, come segno di lutto per la scomparsa di Zanardi.