Moro i dettagli dell’esecuzione | 9 colpi e il ruolo di Moretti

Sono stati diffusi nuovi dettagli sull'esecuzione di Moro, tra cui il numero di colpi sparati e il ruolo di una figura chiamata Moretti. Si indaga su come l'arma di quest'ultimo si sia inceppata durante l'atto. Inoltre, si cerca di chiarire perché Moro sia stato colpito mentre si trovava in posizione eretta, sollevando domande sulla dinamica dell'evento.

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