Moro i dettagli dell’esecuzione | 9 colpi e il ruolo di Moretti
Sono stati diffusi nuovi dettagli sull'esecuzione di Moro, tra cui il numero di colpi sparati e il ruolo di una figura chiamata Moretti. Si indaga su come l'arma di quest'ultimo si sia inceppata durante l'atto. Inoltre, si cerca di chiarire perché Moro sia stato colpito mentre si trovava in posizione eretta, sollevando domande sulla dinamica dell'evento.
? Punti chiave Come ha fatto l'arma di Moretti a incepparsi durante l'esecuzione?. Perché Moro è stato colpito stando in posizione eretta?. Chi ha davvero impartito l'ordine finale di sparare i nove colpi?. Cosa contenevano i documenti scritti a mano durante i 55 giorni?.? In Breve Maccari usò pistola Skorpion dopo l'inceppamento della Walther PPK di Moretti.. Totale nove colpi sparati contro Moro in via Caetani il 9 maggio.. Morucci avvisò Franco Tritto della posizione del corpo tramite telefonata.. Anna Laura Braghetti fece da vedetta mentre Gallinari restava in via Montalcini.. Il 9 maggio 1978, alle ore 13:59, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani ha segnato un punto di non ritorno per la storia della.🔗 Leggi su Ameve.eu
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, Martedì 9 Maggio 1978 Dopo 54 giorni di sequestro, il cadavere di Aldo Moro viene fatto ritrovare in via Caetani a Roma Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standardtopic=Accadde+Oggi+09+maggio&fyi=1&u facebook