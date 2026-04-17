A Fonte Nuova, i Carabinieri hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per un tentato omicidio avvenuto con colpi d'arma da fuoco. L'intervento è stato condotto dalla Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo, sotto la supervisione della Procura di Tivoli. Le forze dell'ordine hanno agito in seguito a un provvedimento emesso dall'ufficio giudiziario locale. La vicenda è al centro delle indagini in corso.

Il confronto, tuttavia, è degenerato in breve tempo in una colluttazione fisica, nel corso della quale il 35enne ha estratto una pistola calibro 6.35 ed ha esploso almeno tre colpi di arma da fuoco. Due proiettili hanno attinto il 38enne alle gambe, mentre un terzo lo ha colpito di striscio alla testa. Successivamente, entrambi gli uomini si sono recati autonomamente presso strutture sanitarie: il 38enne all’ospedale di Monterotondo e il 35enne al Policlinico Sant’Andrea di Roma. Inoltre, nel corso di ulteriori perquisizioni eseguite dai Carabinieri su decreto della Procura di Tivoli, è stata sottoposta a sequestro una pistola Beretta calibro 6,35, unitamente a due colpi, ritenuta l’arma utilizzata dal 35enne.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Fonte Nuova. Tentato omicidio a colpi d’arma da fuoco. I Carabinieri danno esecuzione a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Tivoli

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