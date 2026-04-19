Avellino nasce il fronte progressista attorno a Nello Pizza | il sostegno del PD Aldo Moro e il ruolo della corrente Schlein

A Avellino, il Circolo PD Aldo Moro ha comunicato il sostegno a Nello Pizza come candidato sindaco per la coalizione di Campolargo. La decisione coinvolge anche il ruolo della corrente Schlein all’interno del partito. La scelta si inserisce in un quadro più ampio di delineamento delle alleanze politiche in vista delle prossime elezioni comunali. La nota ufficiale è stata diffusa tramite comunicato del circolo locale.

Il Circolo PD Aldo Moro di Avellino annuncia il sostegno a Nello Pizza come candidato sindaco della coalizione di Campolargo.La nota sottolinea il ruolo determinante dell'area Schlein nel tenere insieme le diverse anime dell'alleanza, che include anche Alleanza Verdi e Sinistra e le associazioni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Avellino, il PD punta su Nello Pizza: sfida per l’unità del centro-sinistraIl Partito Democratico di Avellino ha ufficializzato la propria proposta per il prossimo voto amministrativo, individuando Nello Pizza come candidato...

Il segretario Pd Alaia chiama la coalizione progressista: “Ampio consenso su Nello Pizza, appello all’unità anche ad AVS”Avellino – «Registro con favore e soddisfazione il consenso che si è progressivamente consolidato attorno alla figura di Nello Pizza, candidato...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Saremo alleati leali, ma scomodi. Di fronte due ex sindaci agguerriti. Nel campo largo anche Sinistra Italiana; Gubitosa guarda al ballottaggio: Pizza già al secondo turno. Accordo Festa-Nargi sarebbe ridicolo; Avellino il PD punta su Nello Pizza | sfida per l’unità del centro-sinistra.

Avellino, Nello Pizza candidato sindaco del campo largo dopo una direzione fiumeAvellino, dopo una riunione fiume, il cosiddetto campo largo ha sciolto le riserve indicando Nello Pizza come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. La decisione è maturata al te ... irpiniaoggi.it

Avellino, il Nello Pizza è il candidato sindaco per il centro sinistraManca solo il via libera di Alleanza Verdi e Sinistra, ma ormai il centro sinistra ha deciso: sarà l’avvocato penalista, Nello Pizza, 58 anni, il candidato sindaco alle prossime amministrative ad Avel ... napoli.repubblica.it

' : " " Dopo giornate di riflessioni la Sinistra dice si a Nello Pizza e completa il Campo largo. “Noi leali ma saremo scomodi” dicono Montefusco e Giordano. di Flavio Coppola #itv - facebook.com facebook

Avellino, Nello Pizza è il candidato sindaco per il centro sinistra x.com