Sentieri che curano | torna Trail Romagna con un viaggio tra storia foreste e lentezza

Tra marzo e novembre 2026, Trail Romagna propone un percorso che collega Ravenna e altre zone della Romagna attraverso una serie di sentieri. Durante il viaggio, vengono raccontate storie legate ai luoghi e alle persone che li abitano, valorizzando il patrimonio locale. L’iniziativa si svolge lungo percorsi pensati per favorire un'esperienza di lentezza e scoperta.

Il programma di Trail Romagna articolato da marzo a novembre 2026 attraversa e unisce Ravenna e la Romagna con una serie di sentieri e narrazioni che scavano nella storia per far emergere l’identità dei luoghi e delle persone che ci vivono dentro. In questo pellegrinaggio laico è evidente la ricerca di paesaggi curativi, che possono arricchire lo stato di benessere fisico e psichico delle percorse che lo abitano, anche temporaneamente. Uno dei principali percorsi di narrazione focalizza lo sguardo sugli effetti del clima e delle azioni dell’uomo. Effetti disastrosi che causano un’eco-ansia collettiva che può essere alleviata dal confronto con chi, tutti i giorni, vive a stretto contatto con l’ambiente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Da Teodorico ai Gessi. Trail Romagna al via. Si parte con la BonificaDa marzo a novembre un programma di cammini per raccontare il territorio. Una rassegna per riflettere sulla guerra tra i luoghi che furono bombardati. msn.com