Durante l’edizione 2026 del Trail delle Streghe, una gara che si svolge sui sentieri tra Spotorno e Noli, due concorrenti hanno chiamato i soccorsi nella mattina di oggi. Sul posto sono intervenuti due mezzi di emergenza, tra cui un elicottero che ha effettuato due interventi di soccorso. Le operazioni si sono svolte lungo il percorso della competizione, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dei partecipanti.

Durante lo svolgimento dell’edizione 2026 del Trail delle Streghe, una competizione off-road che attraversa i sentieri tra Spotorno e Noli, due atleti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi. Intorno alle ore 10:30, le squadre di emergenza sono state mobilitate per gestire un malore improvviso che ha colpito un corridore e una successiva caduta che ha causato la frattura della caviglia a un secondo partecipante. L’efficacia del sistema di soccorso nel Golfo dell’Isola. La natura impervia del percorso seguito dai podisti ha reso necessario il dispiego immediato di personale sanitario e tecnici specializzati del soccorso alpino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trail delle Streghe: doppio soccorso con l’elicottero tra i sentieri

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