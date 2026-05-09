Monza pareggio con l’Empoli e sogni di playoff | ora i test dei playoff

Nel match contro l’Empoli, la squadra ha pareggiato e ora si prepara ai prossimi impegni dei playoff. La sfida ha evidenziato alcune lacune difensive che l’allenatore intende affrontare nelle prossime partite. Per le semifinali, si discute sulle possibili strategie per contrastare il duo d’attaccanti avversario. La squadra spera di migliorare le prestazioni e di affrontare con fiducia i prossimi incontri decisivi.

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? Domande chiave Chi potrà fermare il duo Petagna-Cutrone nelle semifinali dei playoff?. Come correggerà mister Bianco le falle difensive viste contro l'Empoli?. Quale squadra affronterà il Monza dopo lo scontro tra Modena e Juve Stabia?. Perché il fattore campo dello stadio U-Power sarà decisivo per la promozione?.? In Breve Petagna segna la nona rete stagionale mentre Cutrone fornisce l'assist decisivo.. Monza ha ottenuto 15 successi su 19 partite giocate nello stadio U-Power.. Il club piange l'ex presidente Nicola Colombo che cedette il club nel 2018.. Semifinali playoff fissate per il 16 maggio contro vincente Modena-Juve Stabia.. Il Monza di mister Bianco chiude il campionato di Serie B al terzo posto dopo il pareggio per 2-2 contro l’Empoli, garantendosi così l’accesso diretto alle semifinali dei playoff il 16 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, pareggio con l’Empoli e sogni di playoff: ora i test dei playoff ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Monza, nessun miracolo: per la Serie A servirà vincere i playoff. Con l’Empoli un 2-2 inutile I biancorossi frenano in casa con l’Empoli. Monza, adesso subito la testa ai playoffdi Alessandro Stella MONZA Nessun miracolo, il dado è tratto: il Frosinone fa il proprio dovere, vince ed è direttamente promosso. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: IL MONZA PAREGGIA 2-2 CON L’EMPOLI E CHIUDE TERZO: ORA I PLAYOFF; Serie B, Bianco su Monza-Empoli 2-2: Delusione? Più dopo il ko di Mantova. Con questi punti solitamente si sale in A; Empoli batticuore: Shpendi al 90’ fa impazzire gli azzurri. Il pareggio col Monza (2-2) vale la salvezza diretta; Serie B: duello tra Frosinone e Monza per la A, incroci pericolosi per la salvezza. Le combinazioni. Shpendi gela il Monza al 91’: con l’Empoli termina 2-2MONZA - La situazione era già compromessa dopo la sfida persa con il Mantova. E, contro l’Empoli, il Monza era chiamato a vincere e a sperare ... monzaindiretta.it Il Monza pareggia 2-2 con l’Empoli, ma non bastava vincere: per la serie A ci sono i play-off!Per i biancorossi segnano Petagna e Delli Carri, ma le speranze di promozione diretta in serie A sfumano subito vista la netta vittoria del Frosinone contro il Mantova. Ora la squadra di Bianco sfider ... mbnews.it SERIE B I Frosinone promosso in Serie A con il Venezia, Monza ai playoff e Pescara in C. Gli abruzzesi contestati, fischi anche per Insigne. Retrocedono in Lega Pro anche Reggiana e Spezia #ANSA x.com Portare cibo e bevande a Monza reddit