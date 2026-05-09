I biancorossi frenano in casa con l’Empoli Monza adesso subito la testa ai playoff

Il Monza rallenta in casa contro l’Empoli, fermato senza riuscire a segnare. La vittoria del Frosinone, che ha battuto la sua avversaria, ha portato la squadra alla promozione diretta. Ora il focus si sposta sui playoff, con i biancorossi che devono prepararsi per le sfide che verranno. La partita si è conclusa senza reti, confermando i risultati già maturati in classifica.

di Alessandro Stella MONZA Nessun miracolo, il dado è tratto: il Frosinone fa il proprio dovere, vince ed è direttamente promosso. E quindi, nonostante una regular season da 78 punti, per tornare in Serie A il Monza dovrà passare dalle Forche Caudine dei playoff, proprio come accaduto nell’unico precedente che ha visto i biancorossi approdare nella massima categoria. Dopo il pesante ko di Mantova che è costato di fatto la seconda posizione, Pessina e compagni non vanno oltre il 2-2 casalingo contro l’ Empoli nel turno conclusivo. Non bastano le reti di Petagna e Delli Carri: il toscano Shpendi con un gol dopo 37 secondi e uno in pieno recupero regala ai suoi una sofferta salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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