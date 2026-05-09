Monza nuovi appartamenti della Croce Rossa per donne e bambini

A Monza sono stati messi a disposizione nuovi appartamenti dalla Croce Rossa destinati a donne e bambini in cerca di accoglienza. La sistemazione prevede ambienti arredati appositamente per favorire un soggiorno confortevole e funzionale. Si stanno valutando le modalità di allestimento degli spazi, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie che vi troveranno riparo. La struttura intende offrire un ambiente sicuro e adeguato alle necessità di chi vi accederà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come verranno arredati gli appartamenti per permettere l'accoglienza delle famiglie?. Chi collaborerà con il Cadom per identificare le donne in pericolo?. Quali servizi aggiuntivi aiuteranno le madri a trovare un nuovo impiego?. Perché la Croce Rossa ha scelto proprio quegli spazi in via Pacinotti?.? In Breve Lavori da 1,3 milioni di euro realizzati con Racco Costruzioni e Studio Porfidia.. Tre alloggi tra 35 e 60 metri quadrati con tecnologia fibra e coibentazione.. Collaborazione con Cadom e assessore Egidio Riva per percorsi di autonomia e lavoro.. Inaugurazione avvenuta l'8 maggio 2026 con la presenza di Rosario Valastro..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, nuovi appartamenti della Croce Rossa per donne e bambini ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La benedizione del vescovo Caiazzo per i tre nuovi mezzi della Croce RossaTre nuovi mezzi entrano a far parte della dotazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, rafforzando ulteriormente la capacità operativa... La giornata della Croce Rossa. Nuovi mezzi e storici volontari: "Pronti ad aiutare le fragilità"Una nuova ambulanza, mezzi rinnovati e la Cappella di Piazza del Campo illuminata di rosso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Croce Rossa Monza apre le porte e arrivano i nuovi appartamenti Mattoni di Speranza; Croce Rossa: porte aperte per i Mattoni di speranza, a Monza il presidente nazionale; Monza, Croce Rossa celebra l’8 maggio con nuovi progetti; Libertà dopo la paura, Mattoni di speranza : un rifugio per le donne in fuga dalla violenza. Mattoni di Speranza: l’8 maggio della Croce Rossa diventa casa, accoglienza e futuroIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, il Comitato di Monza inaugura tre appartamenti dedicati a mamme e bambini in difficoltà. Alla cerimonia presenti il Presidente Nazionale Valastr ... mbnews.it Croce Rossa Monza apre le porte e arrivano i nuovi appartamenti Mattoni di SperanzaPresente anche il Presidente Nazionale Valastro e a seguire l’inaugurazione dei nuovi spazi dedicati al progetto Mattoni di Speranza. mbnews.it Ho partecipato con onore all’inaugurazione della sede rinnovata della Croce Rossa di Bergamo, nella Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Grazie a volontari e operatori: presenza, professionalità e umanità al servizio della comunità. x.com