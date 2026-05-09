Monza nuovi appartamenti della Croce Rossa per donne e bambini

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza sono stati messi a disposizione nuovi appartamenti dalla Croce Rossa destinati a donne e bambini in cerca di accoglienza. La sistemazione prevede ambienti arredati appositamente per favorire un soggiorno confortevole e funzionale. Si stanno valutando le modalità di allestimento degli spazi, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie che vi troveranno riparo. La struttura intende offrire un ambiente sicuro e adeguato alle necessità di chi vi accederà.

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? Domande chiave Come verranno arredati gli appartamenti per permettere l'accoglienza delle famiglie?. Chi collaborerà con il Cadom per identificare le donne in pericolo?. Quali servizi aggiuntivi aiuteranno le madri a trovare un nuovo impiego?. Perché la Croce Rossa ha scelto proprio quegli spazi in via Pacinotti?.? In Breve Lavori da 1,3 milioni di euro realizzati con Racco Costruzioni e Studio Porfidia.. Tre alloggi tra 35 e 60 metri quadrati con tecnologia fibra e coibentazione.. Collaborazione con Cadom e assessore Egidio Riva per percorsi di autonomia e lavoro.. Inaugurazione avvenuta l'8 maggio 2026 con la presenza di Rosario Valastro..🔗 Leggi su Ameve.eu

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