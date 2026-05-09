Monza costretto ai playoff ma c’è il primo acquisto sul mercato | CM

Nel finale della stagione regolare di Serie B, la squadra brianzola non riesce a ottenere la promozione diretta in Serie A e si qualifica per i playoff. Nel frattempo, è stato annunciato l’acquisto di un nuovo giocatore con un contratto a titolo definitivo, segnando il primo ingresso sul mercato per la squadra in questa sessione. La squadra conclude così il campionato con alcune novità in rosa, in vista delle sfide che la attendono.

La squadra brianzola manca la promozione diretta in Serie A: intanto arriva l’ufficialità su un’operazione a titolo definitivo Niente ‘miracolo’ per il Monza nell’ultima giornata della regular season di Serie B. La diretta concorrente Frosinone liquida con un sonoro 5-0 il Mantova, con i brianzoli costretti (nonostante un campionato di altissimo livello) a passare dai playoff per centrare l’immediato ritorno nella massima categoria. Il Monza riscatta Cutrone (Ansa) – Calciomercato.it Il Monza contro l’Empoli all’U-Power Stadium aveva rimontato il gol fulmineo di Shpendi grazie a Petagna e Delli Carri, distraendosi un po’ nel finale viste le notizie che arrivavano da Frosinone e facendosi così raggiungere sul 2-2 (che vale la salvezza per i toscani) dopo la doppietta della punta albanese.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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