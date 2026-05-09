monza al via il duello contro genova

Il Nuoto Club Monza ha ottenuto la qualificazione ai playoff nonostante le difficoltà incontrate durante questa stagione, in cui la costanza non è stata il suo punto forte. La squadra si prepara ora ad affrontare i prossimi incontri, mentre il duello contro Genova si fa sempre più vicino. I playoff rappresentano un obiettivo importante, e il team si presenta alle sfide con determinazione.

La costanza, in questo campionato, non è stata la sua arma migliore. Ma il Nuoto Club Monza si è comunque qualificato per i playoff. Il settebello biancorosso inizia questa sera la caccia a una serie A2 rimasta, finora, senza esito. In semifinale l’avversario è il San Giorgio Waterpolo di Genova, primo classificato nel Girone 1. Gara 1 inizierà alle 20 nel Crociera Stadium di Genova. La formazione allenata da Stefano Ingegneri, quarta classificata nel Girone 2 grazie a un bottino di 34 punti, giocherà il ritorno a Monza nel Centro natatorio di via Murri. Appuntamento a mercoledì alle 21. L’eventuale gara 3 è in programma sabato, ancora a Genova.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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