Oggi pomeriggio al palasport si sfidano Cavallino e Macerata nella settima giornata di ritorno. La partita vede le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di migliorare la loro posizione in classifica. La Cavallino cerca di consolidare il proprio cammino, mentre la Paoloni Macerata intende salire ulteriormente nella graduatoria. La sfida è prevista per questa sera.

Per la settima giornata di ritorno, la Cavallino sarà impegnata oggi pomeriggio al palasport contro la Paoloni Macerata. La partita inizierà alle 18. Uno sguardo alla classifica fa subito intuire che si tratterà quasi certamente di una sfida equilibrata, tra due formazioni che sono nelle posizioni mediane, dopo essersi scambiate posto diverse volte. L’ultima accelerazione in fatto di risultati, con le quattro vittorie consecutive e i due tiebreak persi in questa seconda metà di stagione, hanno consentito ai ferraresi di prendere un buon vantaggio sugli avversari, anche considerando che da parte loro sono invece andati incontro a quattro sconfitte (tra cui quella di sabato scorso contro la Sabini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cavallino contro Macerata. Al palasport un duello per scalare altre posizioni

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