Monza scattano i playoff | caccia al colpo contro il Valdagno

Da ilgiorno.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza sono iniziati i playoff di hockey su pista, con la squadra locale che ha affrontato il Valdagno in due partite. Nella prima gara, il Monza si è imposto con un risultato di 5-1, mentre nel ritorno il Valdagno ha vinto 4-1. I risultati della stagione regolare non permettono di prevedere quale delle due squadre avrà la meglio in questa fase.

I risultati della stagione regolare non sono utili per indicare la favorita: all’andata l’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si prese i tre punti vincendo 5-1, nel ritorno il Why Sport Valdagno rimise le cose a posto imponendosi per 4-1. Ma la formazione vicentina, a conclusione del campionato, è comunque arrivata quarta, cioè davanti alla formazione allenata da Ivan Jaquierz, approdata al quinto posto. Avrà così il vantaggio di giocare in casa l’eventuale gara 3. Nel girone di ritorno, inoltre, il Valdagno ha messo da parte 26 punti contro i 22 del quintetto monzese. L’ultima parola, in ogni caso, spetterà come sempre alla pista: la sfida tra i padroni di casa e l’Hrcm, andata dei quarti di finale playoff, è prevista questa sera (ore 20.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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