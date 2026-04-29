Monza scattano i playoff | caccia al colpo contro il Valdagno

A Monza sono iniziati i playoff di hockey su pista, con la squadra locale che ha affrontato il Valdagno in due partite. Nella prima gara, il Monza si è imposto con un risultato di 5-1, mentre nel ritorno il Valdagno ha vinto 4-1. I risultati della stagione regolare non permettono di prevedere quale delle due squadre avrà la meglio in questa fase.

I risultati della stagione regolare non sono utili per indicare la favorita: all’andata l’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si prese i tre punti vincendo 5-1, nel ritorno il Why Sport Valdagno rimise le cose a posto imponendosi per 4-1. Ma la formazione vicentina, a conclusione del campionato, è comunque arrivata quarta, cioè davanti alla formazione allenata da Ivan Jaquierz, approdata al quinto posto. Avrà così il vantaggio di giocare in casa l’eventuale gara 3. Nel girone di ritorno, inoltre, il Valdagno ha messo da parte 26 punti contro i 22 del quintetto monzese. L’ultima parola, in ogni caso, spetterà come sempre alla pista: la sfida tra i padroni di casa e l’Hrcm, andata dei quarti di finale playoff, è prevista questa sera (ore 20.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, scattano i playoff: caccia al colpo contro il Valdagno Notizie correlate Leggi anche: Monza, che colpo a Lodi. Ora è caccia al trofeo Wse Leggi anche: Monza cerca punti d’oro per i playoff contro il Como Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Monza, scattano i playoff: caccia al colpo contro il Valdagno; Serie B, Monza più vicino alla A dopo la vittoria col Modena. L'Avellino entra nei playoff; Ci si gioca il 5° posto: apre Monza contro Trentino, domani Milano sfida Modena; Monza, testa ai playoff. C’è la sfida al Valdagno. Monza, scattano i playoff: caccia al colpo contro il ValdagnoI risultati della stagione regolare non sono utili per indicare la favorita: all’andata l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si ... ilgiorno.it Venezia, Monza e Frosinone: tutto in 180 minuti: tra sogno Serie A e rischio playoffMonza in lotta per la Serie A: duello con Venezia e Frosinone, calendario e scenari playoff nelle ultime due giornate di Serie B. monza-news.it Mourinho, dopo un Monza-Roma del 2023, aveva usato parole molto forti nei confronti della direzione arbitrale di Chiffi e aveva sollevato un tema che oggi è molto attuale, ovvero il peso delle società nella scelta degli arbitri - facebook.com facebook LIVE - Inchiesta arbitri, il caso potrebbe spostarsi a Monza x.com