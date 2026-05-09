Monza 82enne condannato | 5 anni e 9 mesi per estorsioni agli avvocati
Un uomo di 82 anni è stato condannato a cinque anni e nove mesi di reclusione con l’accusa di aver messo in atto estorsioni ai danni di avvocati. Secondo quanto accertato, l’anziano ha impedito fisicamente l’accesso degli avvocati ai loro studi e ha rivolto minacce alle famiglie dei professionisti. La vicenda ha portato alla condanna dell’uomo da parte di un tribunale.
? Punti chiave Come ha fatto l'ottantenne a bloccare fisicamente i legali nello studio?. Quali minacce specifiche ha rivolto l'uomo alle famiglie dei professionisti?. Perché l'imputato ha utilizzato visure immobiliari per intimidire gli avvocati?. Come hanno reagito i due professionisti dopo le aggressioni digitali?.? In Breve Condanna a 10mila euro di risarcimento per i due avvocati parti civili.. Minacce iniziate nel 2021 contro un avvocato civilista di Monza.. Arresto domiciliario dell'imputato disposto dalle autorità nel settembre 2025.. Uso di visure immobiliari e identità false per intimidire i professionisti.. Il Tribunale di Monza ha condannato un uomo di 82 anni, residente a Trezzo, alla reclusione per 5 anni e 9 mesi dopo una serie di estorsioni perpetrate contro due avvocati della città.🔗 Leggi su Ameve.eu
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