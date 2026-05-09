Nel 2021, un avvocato civile di Monza ha ricevuto una minaccia mentre lavorava nel suo studio. L’uomo, all’epoca ottantenne, gli avrebbe detto che se si fosse preso di mira suo figlio, la famiglia dell’avvocato avrebbe subito ritorsioni. Questa frase faceva parte di una serie di comportamenti riconducibili a un tentativo di estorsione. Recentemente, l’ottantenne è stato condannato per questi episodi.

"Se lei se la prende con mio figlio, noi ce la prenderemo con la sua famiglia". È la minaccia che si è sentito rivolgere nel 2021 nel suo studio legale di Monza un avvocato civilista che stava seguendo per un cliente una procedura contro il familiare dell’allora 82enne. E nel 2025 aveva intimato a un altro legale monzese di ritirare una causa così "nessuno sarebbe venuto a cercarla perché non ce ne era più motivo". Ora l’uomo, classe 1941, residente a Trezzo, è stato condannato dal Tribunale di Monza a 5 anni e 9 mesi di reclusione e al pagamento di un risarcimento dei danni con una provvisionale di 10mila euro ai due legali che si sono costituiti parti civili al processo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estorsioni agli avvocati. Ottantenne condannato

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