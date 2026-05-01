Maurizio Antonucci è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra di Montignoso per la stagione 20262027, sostituendo gli ex allenatori Alberti e Ricci. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La squadra si prepara ora alla nuova annata con il cambio in panchina, mentre il club si concentra sulle prossime partite.

? Cosa sapere Maurizio Antonucci guida l'AC Montignoso per la stagione 20262027 al posto di Alberti e Ricci.. Il club mantiene Ricci e Alberti come consulenti dopo il settimo posto in Promozione.. A tre giorni dalla chiusura del campionato di Promozione, l’AC Montignoso ha stabilito un nuovo assetto tecnico affidando la guida della prima squadra a Maurizio Antonucci per la stagione 20262027. Il movimento societario avviene in un momento di assestamento per il club rossoblù, che ha concluso il suo primo anno nella categoria superiore occupando la settima posizione in classifica. La decisione di cambiare guida tecnica arriva subito dopo le ultime sfide stagionali, segnando una svolta nelle scelte progettuali della società.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montignoso, Antonucci guida la prima squadra: via ad Alberti e Ricci

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