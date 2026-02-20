Il Montignoso, grazie a una serie di vittorie consecutive, si avvicina alla conquista del titolo Allievi Regionali Under 17. La causa principale è la prestazione solida dei giovani guidati dall’allenatore Antonucci, che hanno ottenuto risultati convincenti sul campo. I ragazzi dell’annata 2009 dimostrano grande determinazione e compattezza, puntando a staccare le rivali in classifica. Con una media di almeno due reti a partita, il team si prepara a consolidare il vantaggio, mentre si avvicina la fase decisiva del campionato.

La compagine dell’annata 2009 del Montignoso si sta avvicinando sempre di più alla grande impresa di vincere il campionato Allievi Regionali Under 17. I ragazzi allenati da Maurizio Antonucci hanno colto domenica scorsa un’altra importante vittoria sul campo del Montecatini (0-2). Si tratta addirittura del 18° successo in 21 giornate per i rossoblù che stanno dominando il girone C con 54 punti all’attivo. Molto distanziate sono le prime inseguitrici ovvero il Montemurlo Jolly Calcio fermo a quota 49 punti ed il Prato che ne ha 48. Contro il Montecatini hanno deciso il match le reti di Andreazzoli e Lenci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Il Montignoso domina negli Allievi regionali. I ragazzi del tecnico Antonucci provano la fuga

