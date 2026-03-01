Dissesto idrogeologico Gli interventi a Lerici

A Lerici sono in corso diversi interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico, oltre alla grande frana di via Zanelli. L'amministrazione sta intervenendo su più fronti per mettere in sicurezza le aree colpite, coinvolgendo lavori di consolidamento e ripristino. Gli interventi riguardano diverse zone del territorio comunale, con l’obiettivo di ridurre i rischi e tutelare le strutture e le persone.

Non solo la maxi frana di via Zanelli. A Lerici, sono diversi i fronti sul quale sta lavorando l’amministrazione comunale, che negli anni ha dovuto affrontare numerose situazioni, portando avanti in parallelo una pianificazione strutturale che ha consentito la messa in sicurezza di importanti tratti del territorio, come nel caso delle falesie della Marinella di San Terenzo, dell’area dell’Eco del Mare e l’intera via Militare, oggetto di interventi mirati di consolidamento e stabilizzazione. In località via Militare – Monte Cappellano è in via di conclusione un intervento di messa in sicurezza del versante a monte della strada, resosi necessario a seguito di un dissesto già stabilizzato in passato ma oggi oggetto di un’opera definitiva di consolidamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dissesto idrogeologico. Gli interventi a Lerici Dissesto idrogeologico: al via gli interventi di messa in sicurezza a Piano Stoppa, MisilmeriLa Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, coordinata dal presidente Renato Schifani, ha completato l’iter di... Avanzano i lavori contro il dissesto idrogeologico: interventi su via Trombetta e altre strade comunaliProcedono secondo programma i lavori di mitigazione del movimento franoso in via Trombetta, uno degli interventi più rilevanti previsti sul... Tutto quello che riguarda Dissesto idrogeologico. Temi più discussi: Lavori pubblici, il dissesto idrogeologico al centro dell'ultima commissione consiliare; Dissesto idrogeologico. Gli interventi a Lerici; Dissesto idrogeologico: il Comune stima interventi per 110 milioni di euro e scrive alla Regione; Dissesto idrogeologico in Puglia, La Ghezza: Chiarezza sugli interventi. Frane e alluvioni, tanti programmi per nulla: interventi in ritardo, cittadini a rischioNegli anni, i governi sono intervenuti con numerosi programmi per la mitigazione del dissesto, ma rimangono difficoltà nel completare gli interventi ... repubblica.it Genova, accelerata negli interventi contro il dissesto idrogeologico. Rio Rovare tema più caldoA Genova il tema del dissesto idrogeologico torna al centro del dibattito politico dopo le frane e gli smottamenti che nelle ultime settimane ... telenord.it Il governo rende disponibili 100 milioni di euro per progetti, subito cantierabili, contro il rischio dissesto idrogeologico. LEGGI L'ARTICOLO facebook Oggi, all’evento “Sfide Ambientali e Competitività”, ho ribadito che per contrastare il dissesto idrogeologico occorre superare la logica dell’emergenza e puntare su una programmazione strutturata. Centrale il ruolo di ISPRA, riferimento scientifico per il Paese. x.com