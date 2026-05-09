Montepulciano | muore di notte nello scontro con un’auto

Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2026, un incidente ha provocato la morte di un uomo di 31 anni in via di Sanguineto, a Montepulciano. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe perso la vita in seguito a uno scontro con un’auto. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente e sulla presenza di eventuali altre vetture coinvolte. Nessun dettaglio sulle cause o sui responsabili è stato ancora reso noto.

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MONTEPULCIANO (SIENA) – Incidente mortale a Montepulciano nella notte fra l’8 e il 9 maggio 2026. A perdere la vita in via di Sanguineto un ragazzo di 31 anni della zona. L’incidente ha coinvolto due vetture. Ferito il conducente della seconda auto.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i Carabinieri della locale stazione di Montepulciano, oltre al personale medico e sanitario del 118. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Montepulciano: muore di notte nello scontro con un’auto ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Livorno: muore in scooter nello scontro con un’auto Gallicano: muore motociclista nello scontro con un’autoGALLICANO (LUCCA) – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 12 aprile 2026, sulla via di Fondovalle a Gallicano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: AUTO E SCOOTER SI SCONTRANO A MONTEPULCIANO, 31ENNE SOCCORSO DA PEGASO; L'auto schiacciata dalle bobine di un camion: morto 25enne di Montegrotto; Tragedia lungo la A1, camion perde il carico e schiaccia un'auto: muore 25enne di Montegrotto; Auto schiacciata dal carico di un tir: muore 25enne. Montepulciano: muore di notte nello scontro con un’autoIncidente mortale a Montepulciano nella notte fra l'8 e il 9 maggio 2026. A perdere la vita in via di Sanguineto un ragazzo di 31 anni della zona ... firenzepost.it Scontro tra due auto nella notte a Montepulciano, muore un 31enneAttivato alle ore 23:14 di ieri il 118 della ASL TSE a Montepulciano Via di Sanguineto per uno scontro fra due auto. Attivati India Misericordia di Sinalunga, Pubblica Assistenza di Chiusi, Medicalizz ... radiosienatv.it Dal 30 al 31 maggio, torna #CantineAperte, promosso da #MovimentoTurismoVinoToscana. Tante le iniziative in programma e molte le cantine aderenti: da #Montalcino a #Bolgheri, dalla #ValdOrcia a #Montepulciano, fino a #Cortona, #Arezzo, #Chianti e #M x.com Montepulciano, Italy reddit